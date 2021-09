Covid: in Alto Adige 70 positivi, 5 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i nuovi positivi sono 70, 31 ai tamponi molecolari pcr (su 894 test) e altri 39 ai test rapidi ( 5.763 quelli eseguiti ieri). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21 (uno in meno di ieri), quelli in rianimazione 5 (ieri erano 4), mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 9 persone.

In Alto Adige sono inoltre stati eseguiti (dato fino al 31 agosto) 832.375 test nasali totali, 1.018 dei quali risultati positivi, di cui 458 confermati con i tamponi, 355 negativi e 205 in attesa del risultato. (ANSA).