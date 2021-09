Bolzano conferma la posizione nel World university rankings

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - Per la seconda volta consecutiva la Libera Università di Bolzano è riuscita a mantenere la posizione (range 401-500) nel World university rankings di Times higher education. Un risultato da attribuirsi principalmente alle categorie dell'orientamento internazionale ("International outlook"), dove Bolzano occupa la posizione 245 con un punteggio di 76,6 (media globale di 42,3) e alla frequenza delle citazioni degli studi dei suoi professori e ricercatori (posizione 321).

Nell'edizione 2022 il ranking prende in esame un totale di 1.662 università di tutto il mondo valutandone il tasso di citazione, i finanziamenti terzi, l'orientamento internazionale, la ricerca e l'insegnamento. Sui gradini più alti del podio, anche quest'anno, Oxford, California Institute of Technology e Harvard. Per l'Italia è stata l'Università di Bologna a ottenere il punteggio più alto. (ANSA).