Biodistretto Trentino: Cia, non coinvolti nel referendum

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - "Come spesso accade, c'è chi crede di semplificare processi complessi, ma non basta sicuramente un referendum per cambiare gli eventi naturali, i sistemi colturali e i percorsi culturali". Lo scrive, in una nota, la Cia del Trentino, in riferimento alla consultazione popolare per il distretto biologico, prevista per il prossimo 26 settembre.

"Chi ha avviato il percorso lo ha fatto senza coinvolgere minimamente i diretti interessati, cioè gli agricoltori. Si vuole costruire partendo dal tetto: noi produttori agricoli, che la terra la conosciamo molto bene, siamo partiti dalla base a costruire, con coscienza, conoscenza, impegno, fatica e con l'aiuto di ricerca e sperimentazione. L'obiettivo sarà sicuramente il tetto, ma per arrivarci non servono consultazioni popolari che creano confusione, fratture e disperdono cospicue risorse, ma strumenti efficienti e efficaci che solo la ricerca ci può dare", afferma la Cia, evidenziando come nessuna pianta assicuri produzione "se non viene aiutata anche dal punto di vista fitoiatrico". (ANSA).