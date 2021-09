Tornano i corsi in presenza all'Università di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - All'inizio dell'anno accademico, la Libera Università di Bolzano tornerà all'insegnamento in presenza. Attualmente si svolgono già in presenza i corsi preparatori di matematica per gli studenti del primo anno. Da oggi per accedere all'università è obbligatorio presentare il Green pass.

Per evitare assembramenti, gli studenti saranno ammessi a scaglioni. Nelle aule, resta l'obbligo di indossare la mascherina e di osservare le regole di distanziamento. Nel semestre invernale 2021/22, l'insegnamento in presenza sarà offerto a tutti gli studenti. Se necessario, Unibz offrirà comunque la possibilità di un insegnamento ibrido oppure solo online. Le conferenze ed i workshop - precisa una nota - continueranno ad essere svolti per la maggior parte online. Per gli eventi in presenza, i partecipanti avranno comunque bisogno del Green pass.

I servizi di sportello saranno garantiti parzialmente in presenza e parzialmente online, mentre l'uso della mensa sarà garantito a tutta la comunità universitaria con il Green pass.

L'Università sta inoltre esaminando la possibilità di istituire temporaneamente una stazione di vaccinazione nei campus di Bolzano e Bressanone, in coordinamento con l'Azienda sanitaria.

