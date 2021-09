Merano, con il vaccino ingresso gratis alle terme

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - Se ti vaccini contro il Covid entri gratis alle terme di Merano. La proposta è del Servizio sanitario dell'Alto Adige, della Croce Bianca e Rossa e Südtirol mobil che per domenica 5 settembre hanno organizzato la presenza di stazioni mobili per la vaccinazione in piazza Terme, con 700 dosi di vaccini disponibili. Dalle 8.30 alle 17.30, tutti i cittadini interessati possono recarsi lì e farsi vaccinare scegliendo tra BioNTech/Pfizer e Johnson & Johnson. Dovranno portare un documento d'identità valido, la tessera sanitaria, il modulo di anamnesi medica compilato e il modulo di consenso. Chi è disposto a farsi vaccinare, dopo aver fatto l'iniezione, riceverà un biglietto giornaliero per le terme meranesi.

"Con questa campagna vogliamo dare l'esempio e premiare le persone che mostrano responsabilità nei confronti del pubblico.

È importante accrescere la volontà di farsi vaccinare tra la popolazione e aumentare il tasso di copertura vaccinale, perché è il modo migliore per porre fine alla pandemia", dice il presidente Stefan Thurin. "Tutti i cittadini sono invitati - se non ancora vaccinati - a farsi vaccinare in piazza Terme e a trascorrere una giornata spensierata alle terme Merano", dice la direttrice Adelheid Stifter. (ANSA).