Cybersecurity, accordo Trentino Digitale-Polizia postale

(ANSA) - TRENTO, 01 SET - Trentino Digitale e la Polizia postale e delle comunicazioni di Trento hanno siglato un accordo per la protezione delle reti e dei sistemi da attacchi e crimini informatici. Il compartimento della Polizia dedicato ai reati online collaborerà in maniera continuativa con l'unità Security di Trentino Digitale.

Il protocollo d'intesa consentirà a Polizia postale e Trentino Digitale di sviluppare un piano di collaborazione volto - si legge in una nota "alla condivisione e all'analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche della società di sistema". Inoltre, sarà facilitata la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti ai danni della regolarità dei servizi di telecomunicazione, così come la sinergia permetterà, in caso di attacco, di risalire con maggiore precisione all'identificazione dell'origine e alla gestione ottimale di situazioni di emergenza.

Trentino Digitale ha accorpato la gestione della cybersecurity di tutte le infrastrutture tecnologiche pubbliche, ossia data center, rete geografica, reti locali e postazioni di lavoro, in un'unica struttura di gestione della Security.

L'unità è impegnata nella gestione dei processi di sicurezza a protezione dell'infrastruttura Ict provinciale. "La struttura - spiega Pierluigi Sartori, responsabile della sicurezza di Trentino Digitale - attraverso un Security operation center (Soc) attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, monitora l'infrastruttura Ict al fine di migliorare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione locale". (ANSA).