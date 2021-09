Covid: nessun decesso in Trentino, calano i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 01 SET - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove i nuovi casi positivi sono 32 ed i pazienti ricoverati in ospedale scendono a 20 per effetto di 5 dimissioni, nessuno è in rianimazione. Nel bollettino fornito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono 12 i nuovi casi positivi rilevati al molecolare e 20 all'antigenico a fronte di 558 tamponi molecolari e 2.795 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 28 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi positivi troviamo un caso nella fascia di età 0-2 anni, un altro nella fascia 3-5 anni. Ci sono poi 2 casi tra i 6-10 anni, 2 tra gli 11 e 13 anni e 2 tra i 14 e 19 anni.

Ulteriori 4 casi interessano la fascia 60-69 anni.

Questa mattina risultavano somministrate 687.548 dosi di vaccini, di cui 311.824 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.549 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 90.925 dosi e tra i 60-69 anni 107.907 dosi. (ANSA).