Circonvallazione ferroviaria, incontro con sindaco Trento

(ANSA) - TRENTO, 01 SET - Questa sera si svolgerà una assemblea pubblica sulla nuova circonvallazione ferroviaria che passerà sotto la collina di Trento, "che sembra ormai a blocchi di partenza, trainata dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E con essa anche il progetto di interramento della ferrovia che attraversa la città. Una grande opportunità per la città. Ma cosa ne sappiamo in realtà? Quali sono i dettagli, gli studi e le verifiche effettuate per questo progetto? Quanto impatteranno i lavori sulla città e i cittadini? Sono state valutate tutte le possibili alternative?", scrivono gli organizzatori del Comitato di cittadini "San Martino Buonconsiglio". Alla serata sono stati invitati il sindaco Franco Ianeselli, l'assessore alla mobilità Ezio Facchin, il presidente della circoscrizione centro storico Claudio Geat e l'ingegner Paolo Zadra. L'assemblea è in programma alle 20:30 nel parco della Predara, nel quartiere di San Martino. Per accedere sarà necessario il Green pass. (ANSA).