Accordo tra universitari e Camera di commercio Bolzano

BOLZANO, 01 SET - Contrastare la "fuga dei cervelli", collegata a un aumento dell'attrattività dell'Alto Adige per i giovani laureati e laureate. Sono una priorità anche la digitalizzazione e i nuovi modelli lavorativi che ne derivano, così come il cambiamento demografico e le sue ripercussioni sui giovani laureati e laureate. Questi gli intenti dell'accordo di cooperazione siglato tra l'Associazione universitaria sudtirolese e la Camera di commercio di Bolzano.

L'Associazione universitaria sudtirolese (sh.asus) e la Camera di commercio di Bolzano rappresentano da un lato gli interessi delle studentesse e degli studenti altoatesini in Italia e all'estero e dall'altro lato l'economia locale.

Matthias von Wenzl, il presidente dell'Associazione universitaria sudtirolese, e Michl Ebner, il presidente della Camera di commercio di Bolzano, hanno sottoscritto l'accordo, che guarda anche al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sul lavoro di domani, ai cambiamenti dati dalle nuove professioni e dai nuovi modelli lavorativi. Si discuterà anche della mancanza di spazi abitativi per studenti e studentesse, così come della promozione di condizioni eque per i tirocini estivi.

La collaborazione sarà declinata con workshop, attività di docenza, pareri, elaborazione di analisi, studi e progetti, nonché una promozione dei reciproci progetti e iniziative.

