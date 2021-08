Covid: un decesso in Trentino, 25 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - Dopo dieci giorni senza decessi per Covid in Trentino una persona è morta in ospedale per le complicazioni del virus. Sono 25 i pazienti ricoverati (uno in meno di ieri) e 25 anche i nuovi casi positivi, intercettati da 8 tamponi molecolari (su 427 effettuati) e 17 antigenici (su 2.507 test rapidi). Dei nuovi positivi - precisa la Provincia di Trento - nessuno presenta condizioni severe o critiche: 17 sono asintomatici e 8 paucisintomatici. Per quanto riguarda le fasce d'età, oggi si registrano 4 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 3 sono bambini tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni. Tra le nuove positività intercettate anche quella di un adulto che ha più di 60 anni.

Sono 683.045 i vaccini somministrati, di cui 308.697 seconde dosi. Agli ultraottantenni sono state somministrate 67.521 dosi, altre 90.857 dosi sono state destinate alla fascia tra i 70 ed i 79 anni e 107.777 dosi tra i 60 ed i 69 anni. (ANSA).