Covid: l'Alto Adige anticipa lo screening nelle scuole

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - La Provincia di Bolzano anticipa lo screening anti-Covid nella scuola. "Parteciperemo a quello nazionale - spiega il presidente Arno Kompatscher - ma, poiché in Alto Adige la scuola comincia prima che nel resto d'Italia, avvieremo una nostra attività di monitoraggio". La prima campanella risuonerà infatti lunedì prossimo.

Lo screening nazionale, sottolinea il presidente altoatesino, "dovrebbe essere avviato relativamente presto, ma si partirà dal Lazio come regione pilota. In Alto Adige sono previsti circa 1.000 test la settimana il che significa che verranno coinvolti circa 500 alunni. È quindi un monitoraggio a campione".

L'intenzione della Provincia di Bolzano è accompagnare le prime quattro settimane di scuola con due test nasali alla settimana non obbligatori per tutti gli alunni. L'adesione sarà quindi volontaria e la mancata adesione ai test non comporterà alcuna conseguenza, come per esempio la dad. "Invito però tutti i genitori a far partecipare i loro bambini e gli studenti delle superiori a partecipare essi stessi - è l'appello di Kompatscher - l'obiettivo di questo screening è di assicurare le condizioni per un anno scolastico in presenza, non solo nelle prime settimane".

Gli insegnanti non vaccinati dovranno sottoporsi a test a pagamento, ha chiarito Kompatscher che ha definito "sconcertante" il fatto che alcuni insegnanti abbiano preferito licenziarsi. "Siamo un paese libero, ma ci sono anche certezze scientifiche. Il vaccino funziona molto bene, tutto il resto sono fake news", ha concluso il governatore. (ANSA).