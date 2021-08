Covid: in Alto Adige ancora 1.974 sanitari non vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - In Alto Adige resta bassissima l'adesione degli operatori sanitari altoatesini non vaccinati all'invito ad immunizzarsi contro il Covid-19. In una settimana, secondo i dati riferiti dall'Azienda sanitaria provinciale, solo in 32 si sono sottoposti alla vaccinazione. Ne restano da vaccinare ancora 1.974, circa la metà, dei 3.967 non vaccinati all'inizio della campagna vaccinale.

I dipendenti della sanità che hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione sono ora 1.305 (Azienda sanitaria: 571; personale esterno: 734) mentre quelli che hanno dato seguito all'invito alla vaccinazione sono 562 (Azienda sanitaria: 236; personale esterno: 326). Gli accertamenti in corso, ovvero le sospensioni, sono 407 (Azienda sanitaria: 341; personale esterno: 66).

Intanto aumentano, sia pure solo di una unità, i ricoveri di pazienti Covid-19: sono 26, di cui 4 in terapia intensiva e 22 (uno in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri.

Altri 7 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. (ANSA).