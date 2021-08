Covid: dopo un mese una nuova vittima in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Dopo un mese, la pandemia da Covid-19 fa una nuova vittima in Alto Adige. L'Azienda sanitaria provinciale segnala, nel bollettino quotidiano dell'emergenza sanitaria, un decesso (l'ultimo era stato il primo di agosto scorso) che porta il totale a 1.185.

Con l'aumento dei test effettuati all'inizio della settimana, crescono anche i contagi accertati: sono 90. Di questi, 39 sono stati rilevati sulla base di 857 tamponi pcr (206 dei quali nuovi test) e 51 sulla base di 6.214 test antigenici.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.402, mentre i guariti totali sono 74.958 (93 in più rispetto ad ieri). (ANSA).