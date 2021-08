Protezione civile altoatesina passa a rete radio digitale

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Dal 25 agosto, tutti i 306 corpi dei Vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige sono stati dotati di radio digitali. "L'Agenzia per la protezione civile ha fornito ogni corpo dei vigili del fuodo volontari di due radio portatili e una stazione fissa nella sala dei vigili del fuoco, e ora le restanti radio portatili vengono distribuite ai vigili del fuoco volontari - riferisce il coordinatore del Servizio radiocomunicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione civile, Markus Rauch - anche le altre organizzazioni di soccorso come il Soccorso acquatico ed il Soccorso alpino sono in procinto di passare alla radio digitale".

"È stato completato l'equipaggiamento Tetra con circa mille radio digitali e la formazione di tutti i 306 corpi dei vigili del fuoco volontari per il loro utilizzo. L'associazione provinciale dei vigili del fuoco volontari, facente parte di un gruppo di lavoro a livello provinciale ed anche di un gruppo di lavoro interno, ha sviluppato il progetto per il passaggio e l'uso di questa tecnologia", aggiunge il presidente dell'Associazione dei vigili del fuoco volontari, Wolfram Gapp.

La rete Tetra in Alto Adige è ora composta da 115 stazioni di base. Non appena tutte le squadre di intervento avranno a disposizione questo sistema, ogni utente sarà in grado di comunicare con tutte le organizzazioni di soccorso tramite una sola radio. Fino ad ora, invece, venivano utilizzati diversi dispositivi con diverse frequenze.

"Durante le recenti tempeste alcuni vigili del fuoco hanno potuto già utilizzare le radio digitali e beneficiare dei loro vantaggi. Nei prossimi anni si prevede di sostituire le radio dei veicoli dei vigili del fuoco e di convertire completamente le apparecchiature radio con quelle digitali", conclude l''assessore provinciale alla protezione civile, Arnold Schuler.

(ANSA).