Covid: 9 nuovi casi in Alto Adige, ricoveri in lieve aumento

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Sono 9 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore: è l'effetto, come di consueto, del minor numero di tamponi processati nel corso della domenica e, in genere, del fine settimana. Nel dettaglio, 3 nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 177 tamponi pcr (69 dei quali nuovi test) e 6 sulla base di 646 test antigenici.

I pazienti ricoverati sono 25: di questi 21 (3 in più rispetto ad ieri) sono assistiti nei normali reparti ospedalieri e 4 (uno in meno) in terapia intensiva. Altri 7 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Come avviene ormai da quasi un mese, non si registrano nuovi decessi dovuti all'infezione che, quindi, restano fermi a 1.184 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.415, mentre i guariti totali sono 74.865 (35 in più). (ANSA).