Salvini a Pinzolo, obbligo vaccini? Nessun paese ce l'ha...

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - "Il vaccino obbligatorio? Nessun paese europeo o occidentale lo ha, non capisco perché l'Italia lo debba fare. La proposta della Lega è semplice, libertà e test salivari gratuiti per tutti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Pinzolo.

"Il centrodestra unito vince nei comuni nelle regioni, in Italia e in Ue, è nei fatti: insieme stiamo raccogliendo le firme per il referendum sulla giustizia, su blocco delle cartelle, flat tax e taglio delle tasse lavoriamo insieme, su riforma della giustizia e della pubblica amministrazione lavoriamo insieme. Mentre Pd e Cinque stelle litigano su tutto e si occupano di ius soli, legge elettorale e ddl zan noi ci occupiamo del rientro nelle scuole". Lo ha detto Matteo Salvini durante un punto stampa. "Chi vuole dividere il centrodestra sbaglia, governeremo insieme dal 2023", ha aggiunto. (ANSA).