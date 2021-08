Covid: 47 nuovi casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Nella giornata odierna non si registrano decessi dovuti al Covid-19 in Trentino e anche le rianimazioni non ospitano pazienti per complicazioni dovute al virus. Lo conferma il bollettino dell'Azienda sanitaria del Trentino.

Attualmente sono 24 le persone ricoverate per coronavirus, con 2 nuovi ingressi in ospedale e 6 dimissioni nella giornata di ieri.

Sono 47 i nuovi casi positivi: 13 al molecolare e 34 all'antigenico, a fronte di 444 molecolari e 3.862 tamponi rapidi. I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Stamane risultavano somministrati 676.246 vaccini, di cui 304.241 seconde dosi, si legge nella nota dell'Azienda sanitaria. (ANSA).