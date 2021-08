Vaccini Alto Adige, dose completa al 65,8% della popolazione

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - In Alto Adige - dati di oggi - 308.982 persone, pari al 65,8% della popolazione vaccinabile, sono state completamente vaccinate. Sono state somministrate un totale di 607.311 dosi di vaccino, 15.820 in più rispetto alla settimana precedente. 332.715 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, dato che equivale al 70,9% della popolazione vaccinabile.

L'Assessore provinciale Thomas Widmann: "Questa settimana abbiamo anche iniziato a vaccinare nelle scuole. Più persone nel settore dell'istruzione saranno vaccinate, prima potremo garantire le lezioni in presenza".

La campagna "Vaccinazioni a scuola" non è solo rivolta al personale educativo, ma anche a tutti gli studenti e le studentesse di età superiore ai 12 anni nonché ai loro genitori.

Il 30 agosto le linee per le vaccinazioni saranno operative all'istituto "Technologische Fachoberschule" di Brunico e il 31 agosto il vaccino verrà offerto sia presso la scuola professionale provinciale "Tschuggmall" di Bressanone che nella scuola media "Carl Wolf" di Merano. Il 1° settembre si vaccinerà a Bolzano presso la scuola professionale provinciale "Luigi Einaudi" e nella sala dei Vigili del fuoco volontari di San Martino in Badia. Il 2 settembre sarà la volta di Ortisei dove si vaccinerà alla scuola professionale "Wirtschaftsfachoberschule Raetia" e il 3 settembre quella di Silandro presso la locale scuola media.

Questo fine settimana i vaxbus faranno tappa a Rio Pusteria, Naz-Sciaves, Valdaora, La Valle, Scena, Nalles e Lagundo.

Domani, sabato 28 agosto, il bus sarà davanti al Twenty di Bolzano. Proseguiranno inoltre gli open-vax-days sul territorio.

Ogni lunedì, sia presso la Fiera di Bolzano che nella Caserma Julia di Merano. (ANSA).