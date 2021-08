Linea della Pusteria chiusa per lavori di manutenzione

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Domenica mattina, 29 agosto 2021, la linea ferroviaria della val Pusteria verrà chiusa per manutenzione dalle ore 6.30 alle 13.30 tra Fortezza e San Candido e dalle ore 9 alle 12 tra San Candido e Sillian. I primi treni partiranno quindi alle ore 13.50 da Fortezza e da San Candido, e nel pomeriggio circoleranno, un'ultima volta per quest'estate, i treni aggiuntivi in Alta Val Pusteria.

Come di consueto - precisa la Provincia di Bolzano - durante la chiusura sarà disponibile un servizio sostitutivo tra Fortezza e San Candido con corse orarie in entrambe le direzioni: partenze dei bus sostitutivi da Fortezza al minuto 50, partenze da San Candido al minuto 10. Gli autobus sostitutivi effettuano le fermate presso le stazioni ferroviarie con le seguenti eccezioni: A Brunico Nord fermano in via Hofer, a Perca presso il municipio, a Villabassa presso piazza V.-Kurz.

Negli autobus sostitutivi la capacità di trasporto passeggeri è limitata al 80%, non è previsto il trasporto biciclette.

Il nuovo piazzale della stazione di Collalbo viene servito dalla linea autobus 166 Collalbo - Funivia Corno del Renon, a partire da sabato 28 agosto. Gli autobus di questa linea sono dotati di portabiciclette. Le biciclette possono essere caricate sull'autobus alle fermate Tre Vie (Corno del Renon), Collalbo Kaiserau e Collalbo Stazione, e-bike non vengono trasportate.

(ANSA).