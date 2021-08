Covid: nessun decesso ma aumentano i ricoveri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 798 tamponi molecolari pcr e registrato 48 nuovi casi positivi. Inoltre sono 31 i positivi ai test antigenici (su 4.712 tamponi rapidi eseguiti). Il maggior numero di positivi si concentra nella fascia di età tra i 10 ed i 19 anni (27%), poi in quella dai 20 ai 29 anni (20%) e in quella dai 40 ai 49 anni (14%).

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 17 (uno in più di ieri), quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 8, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 1.466. (ANSA).