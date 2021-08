Con Abc Irifor screening gratuito alla vista a soci Ana

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - La cooperativa Abc Irifor del Trentino da sempre aderisce alle iniziative di informazione e prevenzione che vengono promosse da Iapb Italia Onlus, la sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Da qualche anno, ogni estate, partecipa al progetto "La prevenzione non va in vacanza" promosso da Iapb Italia e Uici nazionale e per questo 2021 lo fa coinvolgendo quattro gruppi alpini del Trentino.

L'unità mobile oftalmica, il camper rosso della cooperativa adibito ad ambulatorio oculistico itinerante, sarà impegnata tra fine agosto e inizio settembre per quattro giornate in quattro diverse località del Trentino per offrire screening gratuiti ai volontari dei gruppi Alpini di Malé (30 agosto), Cles (31 agosto), Fiera di Primiero (1 settembre) e Storo (4 settembre).

La scelta dei destinatari diretti della campagna è data dalla ormai pluriennale collaborazione con la sezione Ana di Trento, che conta circa 23.000 associati, e con la quale Abc Irifor negli anni si è spesso interfacciata per coinvolgere i volontari nelle attività della cooperativa. (ANSA).