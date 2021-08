Apss Trento, la Giunta approva la riorganizzazione

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Approvata dalla Giunta provinciale di Trento la riorganizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La delibera è stata infatti approvata in via definitiva dall'esecutivo. Con il provvedimento - su cui hanno espresso contrarietà e richieste di modifica sindacati, Ordini professionali e minoranze in Consiglio provinciale con la bocciatura in Commissione - si supera definitivamente il modello organizzativo sperimentale introdotto per Apss nel 2016. La finalità - sottolinea una nota della Provincia - è rispondere alle criticità messe in luce dalla pandemia e non solo da quest'ultima, come anche valorizzare i punti di forza del sistema trentino. Della riforma - prosegue la nota - sono punti centrali il ripristino e il potenziamento dei distretti sanitari che attraverso l'istituzione delle reti professionali locali, i Dipartimenti e l'apporto dei professionisti della medicina convenzionata e delle altre professioni sanitarie, ivi compresi gli infermieri di famiglia, garantiranno prossimità delle cure ed un approccio integrato della presa in carico del paziente.

Inoltre ogni ospedale - precisa ancora la Provincia - sarà caratterizzato come ospedale di riferimento provinciale per alcuni percorsi attraverso la definizione di un "progetto di struttura", in un'ottica di complementarietà e sussidiarietà delle strutture nel rispetto delle esigenze locali, delle diverse funzioni e mandati di ciascun presidio ospedaliero oltre che delle esigenze dettate dalla stagionalità. (ANSA).