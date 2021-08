Agricoltura: fatturato da 102,5 milioni per Vog Products

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - In un contesto ancora decisamente condizionato dall'emergenza Covid, Vog Products è riuscita a chiudere un anno commerciale di successo. Il fatturato ha raggiunto quota 102,5 milioni di euro e il volume di liquidazione alle cooperative associate ammonta a circa 40 milioni di euro. Vog Products, con sede a Laives, è di proprietà di 18 cooperative frutticole dell'Alto Adige e di quattro organizzazioni di produttori dell'Alto Adige e del Trentino.

L'azienda trasforma ogni anno circa 300.000 tonnellate di frutta da coltivazione integrata e biologica in succo di mela (concentrato e succo diretto), puree e prodotti finiti. La quota di esportazione è di circa il 90% in circa 50 Paesi in tutto il mondo. Oltre ai mercati europei, si sono aperte nuove opportunità di business in Asia e Australia.

Il risultato positivo si traduce in un prezzo di liquidazione per le cooperative associate che varia da 0,13 euro/kg per le mele da succo di varietà miste a 0,42 euro/kg per le mele Golden da purea biologiche e 0,44 euro/kg per le mele per pelatura bio. Gli investimenti più importanti dell'esercizio passato riguardano una nuova stazione di ricezione e una pressa a nastro per la produzione di succo di mela premium. "Il nostro obiettivo è quello di aumentare ulteriormente il valore aggiunto per i nostri circa 9.800 produttori e famiglie di agricoltori in Alto Adige e Trentino", commenta in una nota il presidente di Vog Products Johannes Runggaldier". "Una mela su cinque raccolta in Alto Adige e in Trentino è lavorata da Vog Products e siamo convinti che i nostri volumi di lavorazione aumentino in futuro", aggiunge Runggaldier. (ANSA).