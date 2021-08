UniTrento, lezioni in presenza e nessun limite capienza aule

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Attività formative in presenza al 100% per l'Università di Trento. Un obiettivo che sarà raggiunto, come previsto dal decreto del Governo, anche attraverso l'utilizzo del Green pass come requisito per l'accesso alle sedi. Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza negli spazi universitari. È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale di coordinamento alla quale hanno partecipato il rettore Flavio Deflorian, l'assessore all'istruzione Mirko Bisesti e il rappresentante degli studenti di UniTrento Edoardo Giudici.

Per quanto riguarda le attività didattiche, per garantire la piena ripresa delle lezioni, l'ateneo ha deciso di accogliere le possibilità di deroga al distanziamento interpersonale previste dalla normativa nazionale. Pertanto - precisa l'Università - non vi sarà alcun limite alla capienza delle aule e tutti gli studenti e le studentesse potranno partecipare in presenza.

Durante le lezioni i docenti potranno essere esonerati dall'uso della mascherina qualora la logistica dell'aula consenta un distanziamento adeguato fra la cattedra e la prima fila. Infine, gli esami di profitto così come le sedute di laurea per le magistrali e le prove finali delle triennali, verranno svolti in presenza. Con riferimento a queste ultime, oltre al candidato o alla candidata, saranno ammessi in aula insieme ai componenti della commissione esaminatrice solo un numero ristretto di accompagnatori.

Come previsto dalla normativa, il Comitato ha stabilito che le suddette misure si applichino, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. (ANSA).