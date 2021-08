Fibra ottica in periferia, coperti altri 5 comuni trentini

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Ala, Carzano, Comano Terme, Fiavè, Mori e Porte di Rendena sono i nuovi comuni delle aree bianche (periferiche) del Trentino che possono beneficiare della connettività in fibra ottica Ftth (Fiber to the home). Secondo Open Fiber, società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci, ad oggi sono oltre 46.000 gli utenti di 57 comuni del Trentino che dispongono di infrastrutture ultrabroadband e che possono quindi rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber per attivare il servizio. Una percentuale minore di collegamenti, circa il 20%, e perlopiù per abitazioni sparse in zone più decentrate, difficilmente raggiungibili con il cavo in fibra ottica, è stato realizzato mediante la tecnologia radio Fwa (Fixed wireless access). In nuovi comuni collegati con questa tecnologia, in cui i cittadini possono chiedere l'attivazione del servizio, sono Roncegno Terme, Borgo Valsugana, Brentonico, Ronchi Valsugana e Torcegno. Sono 37 i progetti Fwa in corso, 33 dei quali già conclusi.

Per sapere se la propria abitazione è coperta dal servizio, è necessario andare sul sito openfiber.it (ANSA).