Covid: nessun decesso e 61 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 61 nuovi casi positivi al Covid-19, mentre aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 5, due in più rispetto ad ieri.

I tamponi pcr molecolari processati sono stati 686 (di cui 205 nuovi test) ed hanno evidenziato 22 nuove infezioni. Altri 39 positivi sono stati rilevati sulla base di 4.575 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 21 (uno in meno rispetto ad ieri): oltre ai 5 in terapia intensiva, altri 16 vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri. Altri 8 pazienti (3 in più) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Non vengono segnalati nuovi decessi. le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.427, mentre i guariti totali sono 74.681 (35 in più). (ANSA).