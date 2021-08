Bassa adesione a vax day in Alto Adige, si presentano in 135

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Solo 135 persone hanno usufruito del vax day nelle scuole in Alto Adige. L'iniziativa organizzata dall'Azienda sanitaria provinciale per convincere le persone a vaccinarsi non ha raggiunto l'obiettivo sperato. Tra loro il personale scolastico era una piccola minoranza.

Come scrive il quotidiano "Alto Adige", al vax day hanno aderito 66 persone a Bolzano e altre 69 in altri plessi scolastici della provincia. Restano 4.737 i lavoratori del settore scolastico non vaccinati: il 25% del totale. (ANSA).