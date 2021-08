Addetti in quarantena, ritardi nella raccolta dell'organico

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - A causa di assenze per quarantena del personale della cooperativa incaricata della raccolta, a Bolzano potrebbero verificarsi dei rallentamenti nel servizio di asporto dei rifiuti organici. Lo comunica Seab Spa.

"Il personale in servizio si impegna a recuperare i mancati svuotamenti nel più breve tempo possibile - riferisce una nota - se la raccolta salta verrà recuperata in coda al turno o durante il turno successivo, pertanto si invitano i cittadini e le cittadine a lasciare il contenitore esposto fino ad avvenuto svuotamento". (ANSA).