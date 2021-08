Vaccini Covid, open day sabato e domenica a Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Vista la buona adesione alla vaccinazione senza prenotazione dello scorso fine settimana si rinnova l'appuntamento con l'open day al drive through vaccinale di Trento sud (Mattarello). Sabato 28 agosto (dalle 9 alle 18) e domenica 29 agosto (dalle 14 alle 18) - si legge in una nota dell'Azienda sanitaria - sarà possibile accedere liberamente alla vaccinazione. Gli open day vaccinali nascono per incentivare le fasce più giovani ma ovviamente tutte le persone che ancora non si sono vaccinate possono aderire all'iniziativa.

La seconda dose andrà poi prenotata al Cup online.

L'Azienda sanitaria ricorda che è sempre possibile accedere ai centri vaccinali senza appuntamento. Il suggerimento è comunque quello di procedere con la prenotazione al Cup online per evitare lunghe attese. (ANSA).