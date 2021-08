Focolaio colonia Cesenatico, c'è un nuovo caso positivo

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - I test rapidi hanno evidenziato un nuovo contagio tra gli ospiti della colonia di Cesenatico gestita dalla cooperativa trentina Aerat, mentre altri tre giovani animatori hanno segnalato all'organizzazione i sintomi compatibili con il Covid e presto saranno sottoposti a tampone molecolare. Le quattro persone si trovano ora in isolamento.

Sono complessivamente 276 i ragazzi e le ragazze ospitati nella struttura e al momento in quarantena. A tre giorni dall'esplosione del focolaio che ha interessato 36 ospiti della colonia a Cesenatico (33 ragazzi e 3 operatori), c'è quindi un nuovo positivo, che si aggiunge ad un operatore di cucina dipendente della ditta esterna che gestisce il servizio sottoposto ieri a tampone Intanto - precisa la Provincia autonoma di Trento - sono stati ridefiniti gli spazi per migliorare l'accoglienza e consentire ai ragazzi di trascorrere in serenità - oltre che in sicurezza - le giornate che li separano dal rientro in Trentino organizzato dalla Provincia. Non mancano gli spazi di gioco e di socializzazione e tutti - assicura ancora la Provincia - si stanno dimostrando responsabili nel portare i dispositivi di protezione.

Ieri sera, dove solitamente si svolgono le attività di gioco all'esterno, i ragazzi negativi sono stati informati della situazione dall'infermiera esperta in situazioni di emergenza inviata sul posto dall'Apss di Trento. La cooperativa Aerat sta mantenendo i contatti con le famiglie. Per venerdì è previsto il rientro di tutti gli ospiti della colonia in Trentino. (ANSA).