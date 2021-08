Afghanistan: arrivati in Trentino 110 rifugiati

(ANSA) - TRENTO, 25 AGO - Circa 110 rifugiati afghani - non 90 come comunicato nei giorni scorsi - sono arrivati questa mattina in Trentino per essere accolti nella Base logistica addestrativa a Riva del Garda di proprietà dell'Esercito, dove i profughi osserveranno un periodo di quarantena al termine del quale - queste le indicazioni del Governo - saranno seguiti dal Ministero dell'Interno per tutte le procedure connesse all'accoglienza per asilo politico e per stabilire le future destinazioni. Si tratta per lo più di nuclei familiari, accompagnati dall'esercito italiano dall'Afghanistan fino a Fiumicino e da lì accolti in strutture dell'esercito in tutta Italia. (ANSA).