Focolaio in colonia Cesenatico, venerdì rientro in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Rientreranno venerdì in Trentino tutti gli ospiti della struttura che la cooperativa Aerat gestisce a Cesenatico. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in collaborazione con i Dipartimenti Salute, Protezione civile e Trasporti, sta organizzando il ritorno in Trentino dei giovani ospiti negativi al tampone ma anche di quanti hanno contratto il virus. Si seguiranno naturalmente protocolli rigidi, in particolare per i contagiati, ai quali verrà offerta la possibilità di soggiornare in una struttura messa a disposizione dalla Provincia. L'Azienda sanitaria - assicura la Provincia di Trento - continuerà a seguire ogni singolo soggetto sia sotto il profilo delle procedure di isolamento sia per garantire ogni forma di assistenza qualora ne emergesse la necessità. Sono complessivamente 276 i ragazzi e le ragazze ospitati nella struttura e al momento in quarantena.

Intanto, a distanza di due giorni dall'esplosione del focolaio che ha interessato 36 ospiti della colonia a Cesenatico, c'è un nuovo positivo. Il contagio non riguarda gli ospiti - precisa ancora la Provincia autonoma di Trento - si tratta infatti di un operatore di cucina dipendente della ditta esterna che gestisce il servizio. Sono invece migliorate le condizioni dei pochi soggetti sintomatici sul totale dei positivi al tampone, 33 ragazzi e 3 operatori. Nel frattempo si sta velocemente perfezionando il piano di rientro di ospiti e animatori della struttura. (ANSA).