Covid: Kompatscher, Green pass per turismo invernale

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - "Abbiamo chiesto al ministro alla salute Roberto Speranza qualche indicazione in più sullo screening per l'avvio dell'attività scolastica e in relazione all'ampliamento della sfera di applicazione del Green pass, soprattutto in relazione alla stagione turistica invernale. Noi siamo favorevoli all'impiego della certificazione per l'accesso agli impianti di risalita, così gli operatori turistici si possono preparare all'apertura e la gente sa che la stagione vi sarà". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, durante la conferenza stampa dopo l'incontro di Giunta.

Kompatscher, che ha incontrato Speranza al meeting di Rimini, ha chiesto di avviare un confronto sul tema nel più breve tempo possibile. "Dato che l'argomento riguarda più ministeri - ha aggiunto - abbiamo chiesto di iniziare subito il confronto tecnico, anche sull'uso di mascherine e stringenti di protezione personale sui mezzi di trasporto pubblico. Abbiamo inoltre espresso l'intenzione di dare il nostro contributo al confronto". (ANSA).