Covid: Kompatscher, favorevoli a Green pass per insegnanti

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - "Oggi agli insegnati è richiesto il certificato verde, ma attendiamo esito dei dibattiti nel Governo sull'obbligo vaccinale. Abbiamo chiesto chiarimento del Governo su indicazioni del garante della privacy e commissario Francesco Figliuolo riguardanti i dati insegnati vaccinati".

Così il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, in conferenza stampa.

"Noi siamo sempre favorevoli a strumento del Green pass per dare maggiore sicurezza alle persone, sia nel tempo libero, sia sui luoghi di lavoro", ha aggiunto Kompatscher, riferendo come, secondo le stime attuali, circa il 70% degli insegnati altoatesini è vaccinato. (ANSA).