Covid: aumentano i ricoverati in ospedale in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove aumentano i ricoverati in ospedale, che al momento sono 27. I 164 tamponi molecolari analizzati hanno individuato 6 nuovi casi positivi e confermato 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati invece 940 dei quali 11 sono risultati positivi.

I contagi hanno interessato 4 giovani (2 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni) e 3 anziani (2 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni). Le vaccinazioni eseguite fino a questa mattina erano 658.796, di cui 290.829 seconde dosi. Le quote per classi di età sono le seguenti: 67.363 dosi per ultra ottantenni, 90.666 dosi in fascia 70-79 anni e 107.045 dosi per quella 60-69 anni.

(ANSA).