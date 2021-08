Covid: 23 casi in Alto Adige, nessun nuovo decesso

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - Sono cinque i nuovi casi di coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore, a fronte di 203 tamponi molecolari effettuati, mentre altre 18 persone sono risultate positive al test antigenico (su 882 tamponi). Lo rende noto l'Azienda sanitaria di Bolzano.

Attualmente, vi sono 20 pazienti ricoverati per Covid-19, quattro in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, tre in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.427. Si registrano 13 guariti, mentre non vi sono nuovi decessi. (ANSA).