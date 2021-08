Alle Terme di Merano per portare l'acqua in l'Africa

(ANSA) - BOLZANO, 23 AGO - Sospesa lo scorso anno a causa della pandemia, torna il prossimo 28 agosto l'iniziativa "Alle Terme per l'Africa" promossa dal Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano in collaborazione con Terme Merano.

L'obiettivo è sostenere il programma di costruzione nuove perforazioni per l'acqua potabile che il Gmm, come ogni anno, sta realizzando in Benin, in Africa Occidentale. Sono otto i villaggi interessati quest'anno: Banna, Kpakoukparou, Kpari e Goro Bani, nel dipartimento di Borgou, Gueguezogon, Ouansougon, Kpokissa e Hounoume nel dipartimento di Zou.

Migliorare l'accesso a fonti d'acqua potabile di buona qualità per popolazioni che ne sono prive è uno degli obiettivi prioritari del Gmm, tanto più da quando anche i Paesi africani in cui l'organizzazione di volontariato meranese opera sono stati colpiti dal Covid-19. Assicurare la disponibilità di acqua a villaggi che non ne dispongono è, infatti, un mezzo anche per fronteggiare l'infezione, poiché senza acqua sono impossibili anche le più semplici misure d'igiene e di prevenzione del contagio come lavarsi le mani.

Grazie alla collaborazione di Terme Merano, sabato 28 agosto, dalle ore 9 alle 22, il 50% del prezzo dei biglietti d'ingresso alle Terme sarà impiegato per la costruzione di pozzi d'acqua potabile in Africa Occidentale. (ANSA).