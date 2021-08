Tappa in Alto Adige per la Carovana dei ghiacciai

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Dal 26 al 28 agosto la seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna itinerante realizzata da Legambiente con il supporto del Comitato glaciologico italiano (Cgi) e con partner Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, farà tappa in Alto Adige per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai Val Martello, in particolare quello Vedretta Lunga. Obiettivo della campagna è quello di accendere i riflettori sui ghiacciai della Penisola minacciati sempre più dalla crisi climatica, per questo nel corso di questo viaggio monitorerà 13 ghiacciai alpini e il glacionevato del Calderone, in Abruzzo. In questa tre giorni di tappa, oltre ai monitoraggi ad alta quota, non mancheranno escursioni e momenti culturali. A seguire e in allegato il programma completo.

Carovana dei ghiacciai- ricorda Legambiente in una nota - è stata inserita nella piattaforma All4Climate - Italy che raccoglie tutti gli eventi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno quest'anno in vista della COP26 di Glasgow. (ANSA).