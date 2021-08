Polizia: controlli in Trentino, 2.000 persone identificate

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Circa duemila persone identificate, cinquanta esercizi commerciali ispezionati, seicento veicoli controllati, dieci persone arrestate, sessanta indagate a piede libero. Questi i risultati dei controlli che la polizia ha svolto e dal 1 agosto ad oggi in Trentino.

Un'attività accompagnata alla verifica delle misure anti Covid e dai più estesi controlli stradali data la grande presenza di turisti.

"Il controllo del territorio e le conseguenti attività repressive, decise e potenziate nel mese di agosto sono destinate a incidere in maniera significativa nei confronti di tutti quei comportamenti devianti che possono ledere la giusta vivibilità dei cittadini", commenta in una nota il questore vicario di Trento, Luigi Di Ruscio. (ANSA).