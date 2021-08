Covid: zero decessi in Trentino, 24 i ricoverati in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Sono 29 i nuovi contagi da Covid in Trentino, 4 rilevati dal tampone molecolare (su 417 test) e 25 dall'antigenico (su 3.364 antigenici).Nessun decesso, precisa la Provincia di Trento. I ricoveri in ospedale sono 24 (uno in meno di ieri), mentre in rianimazione al momento si trova 1 paziente.

Dei 655.770 vaccini finora somministrati, 289.042 sono seconde dosi. A cittadini con più di 80 anni sono state somministrate 67.350 dosi, altre 90.615 sono state somministrate per la fascia 70-79 anni e 106.934 tra i 60-69 anni. (ANSA).