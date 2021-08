Covid: decesso in Trentino, morto ricoverato in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Un nuovo decesso per Covid in Trentino. Lo ha comunicato l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento in un ulteriore aggiornamento rispetto al bollettino giornaliero diffuso nel pomeriggio. Si tratta di un paziente che nei giorni scorsi era stato ricoverato in terapia intensive deceduto in seguito alle complicazioni dovute al virus. (ANSA).