Anziano investito e ucciso da un camion in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 AGO - Un anziano è morto questa mattina in un incidente stradale in Alto Adige. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato investito da un mezzo pesante mentre era al semaforo. L'incidente si è verificato attorno alle 8 a Castelbello, in val Venosta.

Sul posto gli operatori della Croce Bianca con il medico di emergenza, i vigili del fuoco volontari di Castelbello ed i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente. (ANSA).