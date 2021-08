Escursionista colpito da scarica sassi su Pale S.Martino

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Un escursionista olandese di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una scarica di sassi nel gruppo Pale di San Martino.

L'uomo era partito dal rifugio Pedrotti alla Rosetta e stava percorrendo in gruppo il sentiero 776 verso la val di Garés.

L'incidente è avvenuto in zona Pale dei Balconi, a una quota di circa 2.300 metri sul confine tra Trentino e Veneto.

Nonostante la presenza di fitte nebbie, l'elisoccorso è riuscito a salire in quota, passando dal versante veneto, e ha individuato il ferito che è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. (ANSA).