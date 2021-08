Due recuperi del Soccorso alpino in serata in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Poco dopo le 20 di ieri la Centrale Unica Emergenza è stata allertata per un escursionista di Sèn Jan di Fassa del 1971 infortunatosi a una spalla mentre, in fase di discesa, è scivolato sul ghiaione a valle della Sforcela del Ciadin in Val San Nicolò (Val di Fassa), a una quota di circa 2.600 metri.

Salito in quota l'elicottero ha individuato immediatamente l'infortunato ed ha calato sul posto il tecnico con l'equipe medica. Dopo le prime cure sanitarie - precisa il Soccorso alpino - l'uomo e la persona che era con lui sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello, prima del sopraggiungere delle nebbie. Dopodiché, l'infortunato è stato trasferito momentaneamente a passo Valles, insieme all'equipe medica, e poi all''ospedale di Cavalese, per consentire all'elicottero di effettuare un altro intervento di soccorso in montagna, nei pressi di cima Venegiota.

Intorno alle 20.40, infatti, la Centrale unica emergenza è stata allertata per due escursioniste della provincia di Bologna del 1977 e del 1993 che si erano attardate ed avevano perso l'orientamento nei pressi di cima Venegiota (gruppo Pale di San Martino). Le donne, che si trovavano a una quota di circa 2.300 metri ed erano illese, sono state individuate dall'elicottero, anche grazie ai visori notturni, e raggiunte dai soccorritori.

Dopo un breve tratto a piedi, sono state imbarcate a bordo dell'elicottero in hovering e trasferite a passo Valles dove avevano la macchina. (ANSA).