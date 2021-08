Covid: 48 nuovi contagi in Trentino, +3 ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Anche in Trentino il Covid-19 continua a diffondersi, con 48 nuovi contagi. E se rispetto a ieri torna a zero il numero dei decessi, in ospedale sale di nuovo il numero dei ricoverati che diventano 25 (+3), di cui due in rianimazione.

Ieri sono stati analizzati 766 tamponi molecolari che hanno evidenziato 14 nuovi positivi e confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli antigenici sono stati 2.433, dei quali 34 sono risultati positivi. Fra i nuovi casi ci sono 11 ragazzi e 6 anziani. In particolare uno con meno di 2 anni, uno tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni; poi 2 ciascuno nelle fasce 60-69 anni, 70-79 anni e 80 o più anni. I nuovi guariti sono 33.

Intanto prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.465 dosi portando il totale a 651.670, delle quali 286.253 si riferiscono ai richiami. Nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni sono state finora rispettivamente 67.334, 90.576 e 106.815. (ANSA).