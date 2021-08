Maltempo: Val di Fleres, continuano i lavori di sistemazione

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - In questa e nella prossima settimana la squadra dei Bacini montani continuerà a lavorare in Val di Fleres, per sistemare i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. In particolare si continuerà a lavorare sul rio Schreyer nella zona della stazione a valle di Ladurns e nella fossa di Röck.

Ieri il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l'assessore provinciale alla Protezione civile Arnold Schuler si sono recati sul posto per fare il punto dei lavori. Nel corso del sopralluogo Kompatscher e Schuler sono stati accompagnati dal sindaco del paese Martin Alber.

"Occorre, anche durante i lavori di sistemazione, portare il giusto rispetto alla forza della natura per evitare che vite umane possano essere messe in pericolo", ha detto Schuler in riferimento alla morte del vigile del fuoco travolto da una frana. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha manifestato la propria soddisfazione per la rapida prosecuzione dei lavori di sistemazione. Ora vanno decise rapidamente misure immediate a lungo termine per la messa in sicurezza della zona.

"Un sentito grazie alle forze intervenute, ai vigili del fuoco volontari, alla Protezione civile e a tutte le ditte coinvolte" aggiunge il presidente Kompatscher. (ANSA).