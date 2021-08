Incendi: conclusa missione pompieri altoatesini in Sicilia

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - Questa sera gli ultimi vigili del fuoco altoatesini intervenuti nella missione antincendio in Sicilia torneranno a Bolzano. Lo rende noto, in un comunicato, il comando dei Vigili del fuoco di Bolzano.

La missione è iniziata lo scoro 1 agosto e le squadre sono state accolte con grande cordialità e calore dalla popolazione locale. Inizialmente assegnate alla Provincia di Palermo, i pompieri sono poi stati trasferiti alla Provincia di Messina.

Durante la missione sono stati impiegati sempre tre componenti dei Vigili del fuoco volontari e tre del Corpo permanente, coordinati da un ufficiale di collegamento. Sono stati impiegati complessivamente nove uomini volontari e dieci del corpo permanente, un veicolo fuoristrada con attrezzature di estinzione, un'autobotte, una vasca per incendio boscivo con un veicolo fuoristrada.

Le squadre altoatesine sono intervenuto per estinguere gli incendi a Castel di Lucio, Petralie Geraci, Gaggi (Teormina) e Monte Ciccia (Messina). (ANSA).