Covid:Trentino,Green pass per chi visita pazienti ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - Gli ospedali del Trentino e le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari tornano ad aprirsi ai visitatori dei pazienti ricoverati, ma con regole ben precise.

Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che l'accesso è consentito solo a due persone (familiari o persone indicate dal degente) in alternanza tra loro, muniti di certificazione verde Covid-19. Chi accede alle strutture di Apss per effettuare una visita specialistica o fruire di altre prestazioni sanitarie (esami del sangue, anagrafe sanitaria etc.) non deve invece esibire il Green pass ma deve comunque autocertificare di non avere sintomi riconducibili al Covid e di non aver avuto contatti con persone positive (o sospette positive).

Con queste nuove regole - sottolinea l'Azienda sanitaria - viene riconosciuta l'importanza del supporto dei familiari e delle persone vicine alle persone ricoverate, che con la loro presenza svolgono un ruolo fondamentale nel processo di cura del paziente ospedalizzato. (ANSA).