Covid: in Trentino un decesso dopo 44 giorni di tregua

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - Dopo una tregua durata 44 giorni , si torna a morire di Covid in Trentino: una persona vicina ai 90 anni che era ricoverata nel reparto malattie infettive è infatti deceduta. Rimangono in terapia intensiva, in condizioni stabili, le due persone ricoverate nei giorni scorsi.

In totale ci sono 23 pazienti Covid. Il bollettino dell'Azienda sanitaria indica altri 33 nuovi positivi: 10 individuati da 674 tamponi molecolari e 23 da 2.214 test rapidi antigenici. I molecolari hanno inoltre confermato anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi positivi troviamo 1 bambino di nemmeno 2 anni, 1 altro in fascia 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Ci sono anche 3 contagi nella categoria 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Questa mattina le vaccinazioni erano arrivate a quota 647.205, cifra che comprende 283.044 richiami. A cittadini con più di 80 anni sono state somministrate 67.305 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono state finora rispettivamente 90.517 e 106.677. (ANSA).