Covid: 37 nuovi casi in Alto Adige, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 646 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi. Inoltre 18 dei 4.898 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 19 pazienti Covid-19 ed un altro paziente si trova in terapia intensiva.

Sono tre le persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Non sono stati registrati nuovi decessi, per cui il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia rimane stabile a 1.184. Sale ancora il numero delle persone in qarantena che ora sono 1.516, così l'Azienda sanitaria. (ANSA).